«Большая Россия» должна вернуть экономическое чудо СССР

Для роста российской экономики ежегодно на 7-8% есть все предпосылки, но для того чтобы русское экономическое чудо стало возможным нужно убрать всех «сказочников» — либеральных чиновников, продолжающих грабить и гробить данный сектор.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал глава центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов

«Говоря о Большой России, следует понимать, что постсоветским странам, объединенным в составе нового, великого государства, архинеобходимо усиление внутренних предпосылок для экономического роста», — сообщил эксперт для начала.

При этом он обратил внимание на долю импортных товаров, достигающую 50-80% производственных и потребительских рынков всех постсоветских стран. Таким образом, подчеркивает Муратов, все бывшие советские республики оказались втянуты в ловушку экономически неэквивалентного обмена, хотя в СССР дела обстояли совсем по-другому.

Для того, чтобы преодолеть катастрофу, какой стал для всех республик распад Советского союза, по мнению Муратова, нужно взять на вооружение успешный опыт советского Госплана, который в свое время позволил Советскому Союзу реализовать масштабные программы индустриализации страны.

После распада СССР во всех бывших республиках произошла примитивизация экономики, в результате которой ими была утрачена возможность организовывать сложные виды деятельности и производства.

«Приватизация привела к разрушению отраслевой науки, конструкторских бюро. В развитие производства не вкладывалось ни гроша. В результате – мы имеем то, что имеем. В России исключение составляет госсектор, который производит военную, космическую, авиационную технику и атомную энергию», — объяснил эксперт.

Сложившуюся ситуацию необходимо в корне менять и сделать это можно, создав Большую Россию, считает Муратов.

Бывшие советские республики могли бы составить общие стратегии развития и найти каждая у себя дополнительные резервы. Совместными усилиями они смогут наладить производство более сложной и качественной продукции.

«Безусловно, у нас есть возможность проанализировать и выбрать лучшие практики кооперационного сотрудничества государств. И этой возможностью нужно воспользоваться. К примеру, между развитыми странами осуществляется торговля не готовой продукцией, а комплектующими. А вместе они производят готовый продукт», – подчеркнул общественный деятель.

Подобная стратегия, по его словам, позволит российской экономике расти опережающими темпами на 7-8% ежегодно. Тем более, что в России и на территории постсоветских государств уже есть необходимые для этого трудовые ресурсы, производственные мощности и научно-технический потенциал.

Но для того, чтобы русское «экономическое чудо» произошло, заключил Муратов, нужно убрать всех либеральных чиновников, которые вдут себя как «сказочники» и вешают народу лапшу на уши, попутно грабя и гробя российскую экономику.