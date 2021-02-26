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18:17   26 Февраля 2021
Общество

Власти Белоруссии заявили о запуске промышленного производства вакцины "Спутник V"

Власти Белоруссии заявили о запуске промышленного производства вакцины "Спутник V"

Уже в конце марта в Белоруссии будет запущено промышленное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Страна намерена наладить производство вакцины "Спутник V". Такое заявление журналистам сделал министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Мы все проверяем, проводим исследования, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность препарата. В конце марта уже будет разливаться в Белоруссии промышленная партия", – заявил он.

Белоруссия стала первой после России страной, которая провела клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Сам процесс вакцинации является одним из важнейших факторов борьбы против распространения инфекции, добавил Пиневич.

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#коронавирус #COVID-19 #Спутник V

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