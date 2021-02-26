Элла Памфилова назвала нецелесообразным перенос парламентских выборов

Перенос парламентских выборов в России является нецелесообразной инициативой. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Перенос парламентских выборов в России является нецелесообразной инициативой. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По словам председателя комиссии, перенос выборов депутатов Государственной думы России невозможен, нереален и нецелесообразен.

Элла Памфилова ранее сообщила, что ЦИК РФ вынес уроки из кампании 2019 года и постарается сделать процесс проверки подписей более прозрачным.

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