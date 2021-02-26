Жители Ливии желают увидеть проведение ЛФПД на территории страны

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей представил результаты социологических исследований, проведенных по итогам Ливийского форума политического диалога в Женеве.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей представил результаты социологических исследований, проведенных по итогам Ливийского форума политического диалога в Женеве.

Шугалей принял участие в пресс-конференции "2011–2021: Ливия, которую мы потеряли", состоявшейся в Московском доме общественных организаций. Эксперты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провели исследование, в котором приняли участие 5,3 тысячи жителей Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно результатам опроса, ливийцы считают необходимым решать вопросы будущего их страны на территории республики. Ливийский диалог за пределами государства поддержали лишь 7,6% участников опроса. Более 74% выразили уверенность, что площадкой ливийского диалога должны стать Триполи, Сирт или Бенгази.

Большинство опрошенных считают, что проведение Ливийского форума политического диалога на территории республики сделает данный процесс более открытым. При этом участники такого мероприятия будут больше ориентированы на мнение граждан Ливии. Кроме того, большая часть участников опроса выразила недоверие к международным и иностранным институтам. Также ливийцы хотели бы, чтобы процедуры политического диалога стали открытыми, а правила выбора претендентов на государственные должности были более прозрачными.