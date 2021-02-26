Миллиардов мало: коммерсант Грудинин хочет ободрать поселковых почтальонов

Павел Грудинин не оставляет попытки обогатиться за счет жителей поселка Совхоза имени Ленина.

Павел Грудинин не оставляет попытки обогатиться за счет жителей поселка Совхоза имени Ленина. Сначала его не устроила аренда муниципального центра культуры в более, чем 10 миллионов рублей. Теперь, по мнению поселкового олигарха, местное отделение «Почты России» тоже мало платит.

Ранее на этой неделе на имя начальника Домодедовского почтамта от «красного барина» пришло письмо. В нем Грудинин предложил руководству рассмотреть вопрос об увеличении арендной платы или же найти для местного отделения другое помещение. В качестве новой локации «клубничный король» рекомендовал здание местной администрации, где сам же отключил все коммуникации, сделав помещение непригодным для работы.

Примечательно, что проблемы с поселковым олигархом у почтальонов уже не первый месяц. По его указанию управляющая компания «Совхоз имени Ленина+» заблокировала работникам «Почты России» ключи доступа в новостройки, а сами охранники ЧОПа «Коловрат» отказывались пускать сотрудников почтамта на территорию. По рассказу самой начальницы почты Натальи Максимовой, ее сотрудники даже лазали под заборами, чтобы доставить письма вовремя. Стоило женщине рассказать о происходящем, как «красный барин» принялся звонить с угрозами, обещая выселить из помещения.

Во всей этой истории поселковый олигарх увидел возможность в очередной раз набить свои карманы. Клеймо хапуги он заслужил еще тогда, когда распродавал земли совхоза под застройку. Получив по рукам, «красный барин» стал искать другие варианты заработать денег – это и история с муниципальным центром культуры, и миллиардный долг, взваленный на пенсионеров и мертвого человека, а теперь еще и местный почтамт.