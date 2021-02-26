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18:11   26 Февраля 2021
Россия

Миллиардов мало: коммерсант Грудинин хочет ободрать поселковых почтальонов

Миллиардов мало: коммерсант Грудинин хочет ободрать поселковых почтальонов

Павел Грудинин не оставляет попытки обогатиться за счет жителей поселка Совхоза имени Ленина. Сначала его не устроила аренда муниципального центра культуры в более, чем 10 миллионов рублей. Теперь, по мнению поселкового олигарха, местное отделение «Почты России» тоже мало платит.

Ранее на этой неделе на имя начальника Домодедовского почтамта от «красного барина» пришло письмо. В нем Грудинин предложил руководству рассмотреть вопрос об увеличении арендной платы или же найти для местного отделения другое помещение. В качестве новой локации «клубничный король» рекомендовал здание местной администрации, где сам же отключил все коммуникации, сделав помещение непригодным для работы.

Миллиардов мало: коммерсант Грудинин хочет ободрать поселковых почтальонов

Примечательно, что проблемы с поселковым олигархом у почтальонов уже не первый месяц. По его указанию управляющая компания «Совхоз имени Ленина+» заблокировала работникам «Почты России» ключи доступа в новостройки, а сами охранники ЧОПа «Коловрат» отказывались пускать сотрудников почтамта на территорию. По рассказу самой начальницы почты Натальи Максимовой, ее сотрудники даже лазали под заборами, чтобы доставить письма вовремя. Стоило женщине рассказать о происходящем, как «красный барин» принялся звонить с угрозами, обещая выселить из помещения. 

Во всей этой истории поселковый олигарх увидел возможность в очередной раз набить свои карманы. Клеймо хапуги он заслужил еще тогда, когда распродавал земли совхоза под застройку. Получив по рукам, «красный барин» стал искать другие варианты заработать денег – это и история с муниципальным центром культуры, и миллиардный долг, взваленный на пенсионеров и мертвого человека, а теперь еще и местный почтамт.

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#почта россии #грудинин #совхоз имени ленина

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