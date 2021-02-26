Издательство "Молодая гвардия" сообщило о смерти 61-летнего главреда Андрея Петрова. Причиной смерти стала длительная болезнь.

Издательство "Молодая гвардия" сообщило о смерти 61-летнего главреда Андрея Петрова. Причиной смерти стала длительная болезнь.

Петров семь лет отработал в "Молодой гвардии", а в 1996 году стал ее руководителем. За почти 25-летнюю редакторскую деятельность он был удостоен звания заслуженного работника российской культуры России. По результатам конкурса "Человек книги" Петров был признан лучшим главным редактором года.

В издательстве отметили, что при активном участии главреда были созданы популярные книжные серии, включая книги об истории и поэтические издания.