17:58 26 Февраля 2021Общество
Редактор "Молодой гвардии" Андрей Петров скончался после болезни
Издательство "Молодая гвардия" сообщило о смерти 61-летнего главреда Андрея Петрова. Причиной смерти стала длительная болезнь.
Издательство "Молодая гвардия" сообщило о смерти 61-летнего главреда Андрея Петрова. Причиной смерти стала длительная болезнь.
Петров семь лет отработал в "Молодой гвардии", а в 1996 году стал ее руководителем. За почти 25-летнюю редакторскую деятельность он был удостоен звания заслуженного работника российской культуры России. По результатам конкурса "Человек книги" Петров был признан лучшим главным редактором года.
В издательстве отметили, что при активном участии главреда были созданы популярные книжные серии, включая книги об истории и поэтические издания.