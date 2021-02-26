17:55 26 Февраля 2021Политика
Новым послом Нидерландов стал экс-координатор расследования дела по MH17
Бывший координатор по теме крушения MH17 Хиллес Плух назначен на пост посла Нидерландов в России. Об этом сообщили представители дипломатической миссии.
Бывший координатор по теме крушения MH17 Хиллес Плух назначен на пост посла Нидерландов в России. Об этом сообщили представители дипломатической миссии.
Согласно полученной информации, новым послом Нидерландов в РФ стал господин Хиллес Бесхор Плух. В посольстве сообщили, что диппрелставитель пока не прибыл в страну.
Стоит отметить, что Плух был координатором расследования по теме авиакатастрофы рейса MH17 в 2014-2015 годах.