Новым послом Нидерландов стал экс-координатор расследования дела по MH17

Бывший координатор по теме крушения MH17 Хиллес Плух назначен на пост посла Нидерландов в России. Об этом сообщили представители дипломатической миссии.

Бывший координатор по теме крушения MH17 Хиллес Плух назначен на пост посла Нидерландов в России. Об этом сообщили представители дипломатической миссии.

Согласно полученной информации, новым послом Нидерландов в РФ стал господин Хиллес Бесхор Плух. В посольстве сообщили, что диппрелставитель пока не прибыл в страну.

Стоит отметить, что Плух был координатором расследования по теме авиакатастрофы рейса MH17 в 2014-2015 годах.