Кравчук рассказал, куда нужно перенести из Минска переговоры по Донбассу
Бывший резидент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, считает, что дальнейший поиск выхода из конфликта необходимо вести не в Минске, а в каком-то другом месте.
Такое мнение Кравчук высказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle. В частности, украинский политик напомнил, что первые переговоры «нормандской четверки» по мирному урегулированию конфликта проводились в Женеве, и только потом «по желанию президента РФ Владимира Путина» они были перенесены в Минск.
«Перенести (из Минска) нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100%. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Нужно выбрать место для переговоров», — заявил глава украинской делегации в ТКГ.
По мнению Кравчука, дальнейшие переговоры по урегулированию военного конфликта в Донбассе могли бы проводиться, например, в Париже. Кроме того, он добавил, что хотел бы, чтобы к переговорному процессу, который идет при участии Украины, России, Франции и Германии, подключились Соединенные Штаты Америки.
В заключение бывший украинский президент добавил, что считает необходимым внести изменения в основные концептуальные позиции «Минских соглашений», заключенных при участии «нормандской четверки». В частности, по словам Кравчука, изменения должны коснуться очередности исполнения соглашений, а именно пунктов о проведении в Донбассе местных выборов и об определении границы.