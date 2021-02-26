Секретная российская субмарина впечатлила военных аналитиков из США

Российская атомная подводная лодка "Белгород", которую уже прозвали "чудо-оружием", вызывает тревожный интерес у западных военных обозревателей.

Российская атомная подводная лодка "Белгород", которую уже прозвали "чудо-оружием", вызывает тревожный интерес у западных военных обозревателей.

Атомная подлодка "Белгород" российского производства очень интересует американцев. Особенно это связано с тем, что она станет первым носителем ядерных торпед-беспилотников "Посейдон". Об этом пишет американский эксперт в сфере подводного вооружения Х.И. Саттон у себя в Twitter, передает "ПолитРоссия" в эксклюзивном материале.

Пользователи Сети оставили массу комментариев под его публикацией, многие восхищались впечатляющими характеристиками российской АПЛ – теми, о которых уже известно. Однако данный проект по-прежнему засекречен, поэтому анонс грядущих испытаний с участием "Белгорода" крайне заинтриговал подписчиков.

"Новейшая АПЛ "Белгород" стала настоящей загадкой и, хотя само существование данной субмарины давно не держится в секрете, Россия очень постаралась некоторые ключевые детали сохранить в тайне", - отмечает Саттон.

Американский эксперт указывает на то, что российское оборонное ведомство не афиширует изображение носовой части АПЛ. По его мнению, причиной такой секретности является запланированный выстрел ядерным снарядом "Посейдон", который будет производиться именно из этой части корпуса подлодки.