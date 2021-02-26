Пьяный водитель в Челябинске устроил смертельное ДТП и скрылся

Мужчине, который нетрезвом виде сел за руль и стал инициатором ДТП предъявили обвинение.

Мужчине, который нетрезвом виде сел за руль и стал инициатором ДТП предъявили обвинение.

Сотрудника полиции в Челябинске обвинили в том, что серьезно нарушил правила дорожного движения, в результате чего скончалась женщина. Информацию об этом обнародовало СУ Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По имеющимся у следователей данным, злоумышленник сел за руль в нетрезвом состоянии. В Советском районе по улице Кузнецова он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. После случившегося он скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавший пассажир скончался от полученных травм на руках у врачей, сообщил телеканал "360".