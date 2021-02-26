Актер сериала "Аббатство Даунтон" Рональд Пикап умер на 81-м году жизни

Английский артист театра и кино Рональд Пикап скончался в кругу своей семьи.

Английский артист театра и кино Рональд Пикап скончался в кругу своей семьи.

По предварительным сведениям, причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Его родственники позднее сообщат о месте и времени проведения похорон, передает издание ВВС.

Пикап получил широкую известность благодаря роли архиепископа Кентерберийского в драматическом телесериале "Корона" на платформе Netflix. Сам артист рассказывал в 2012 году, что больше всего ему понравилось играть писателя Джорджа Оруэлла в телефильме "Хрустальный дух: Оруэлл на Джуре".