Германия назвала "удостоверение" Навальной подделкой

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало скандал с изображением "немецкого удостоверения" Юлии Навальной.

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало скандал с изображением "немецкого удостоверения" Юлии Навальной.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что документ, удостоверяющий личность, является подделкой.

Также об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, фотографию с якобы удостоверением Навальной, которую он опубликовал, является фейком.

Федеральное агентство новостей ранее отправило запрос в МВД РФ, чтобы узнать, сообщала ли супруга блогера Алексея Навального о получении иностранного гражданства. Аналогичный запрос был направлен в посольство ФРГ в России.