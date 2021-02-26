Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:39   26 Февраля 2021
Политика

Германия назвала "удостоверение" Навальной подделкой

Германия назвала "удостоверение" Навальной подделкой

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало скандал с изображением "немецкого удостоверения" Юлии Навальной.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что документ, удостоверяющий личность, является подделкой.

Также об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, фотографию с якобы удостоверением Навальной, которую он опубликовал, является фейком.

Федеральное агентство новостей ранее отправило запрос в МВД РФ, чтобы узнать, сообщала ли супруга блогера Алексея Навального о получении иностранного гражданства. Аналогичный запрос был направлен в посольство ФРГ в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #документ #Навальная

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров