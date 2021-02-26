17:38 26 Февраля 2021Политика
Немецкий профессор указал на провальную политику ЕС в отношениях с Россией
Европейские санкции против России не приносят зримых результатов. Об этом сообщил немецкий профессор и политолог Томас Егер в интервью журналистам издания Focus.
Европейские санкции против России не приносят зримых результатов. Об этом сообщил немецкий профессор и политолог Томас Егер в интервью журналистам издания Focus.
По словам эксперта, в Евросоюзе сейчас наблюдается разобщенность и отсутствие стратегии в отношениях с российской стороной. Плюс ко всему санкции против Москвы уже не приносят зримых результатов.
"У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия", — сказал Томас Егер.
Немецкий профессор подчеркнул, что семилетняя политика канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России потерпела крах. Отношения между ЕС и РФ также осложняются позицией президента Соединенных Штатов Джо Байдена, добавил эксперт.