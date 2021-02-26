Немецкий профессор указал на провальную политику ЕС в отношениях с Россией

Европейские санкции против России не приносят зримых результатов. Об этом сообщил немецкий профессор и политолог Томас Егер в интервью журналистам издания Focus.

Европейские санкции против России не приносят зримых результатов. Об этом сообщил немецкий профессор и политолог Томас Егер в интервью журналистам издания Focus.

По словам эксперта, в Евросоюзе сейчас наблюдается разобщенность и отсутствие стратегии в отношениях с российской стороной. Плюс ко всему санкции против Москвы уже не приносят зримых результатов.

"У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия", — сказал Томас Егер.

Немецкий профессор подчеркнул, что семилетняя политика канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России потерпела крах. Отношения между ЕС и РФ также осложняются позицией президента Соединенных Штатов Джо Байдена, добавил эксперт.