Ученые рассказали об ухудшении зрения из-за коронавируса

Коронавирус способен привести к нарушениям зрительной системы у человека. Об этом «Известиям» рассказали в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Коронавирус способен привести к нарушениям зрительной системы у человека. Об этом «Известиям» рассказали в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Речь идет о поражениях глазной поверхности (конъюнктивитах), изменениях на сетчатке, воспалениях и тромбозах сосудов глаз. Как рассказала заведующая отделением офтальмологии НМИЦО, член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди, воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле и изменениями на сетчатке.

Тромбозы вен и артерий сетчатки выражаются в виде снижения зрения, иногда изменения поля зрения. Насколько обратимы эти нарушения от индивидуальных особенностей организма, своевременности визита к врачу и течения заболевания, добавила врач.

Международные исследования тоже подтверждают опасность COVID-19 для зрения. Ученые из Китая обнаружили вирусную РНК возбудителя SARS-CoV-2, в части образцов сетчаток скончавшихся пациентов с коронавирусом. Специалисты сделали вывод, что инфекция может распространяться через слезы и аэрозоли.