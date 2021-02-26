Джо Байден отказался признавать суверенитет России над Крымом

Соединенные Штаты никогда не признают суверенитет России над Крымом. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает Белый дом.

Соединенные Штаты никогда не признают суверенитет России над Крымом. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает Белый дом.

По словам главы государства, Вашингтон будет помогать Киеву в противостоянии с Москвой. Белый дом намерен привлечь Россию к ответственности за проявление "агрессии".

Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым в составе РФ.

Жители Крымского полуострова провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население региона было не согласно с агрессивной политикой киевского режима, который установился на Украине после государственного переворота.