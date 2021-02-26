«Гоблин» Пучков призвал правительство заняться воспитанием блогеров

Ранее общественный деятель Владимир Петров выступил с идеей создать в России комитеты по интернету и блогосфере при региональных парламентах.

Российский публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный в сети как «старший оперуполномоченный Goblin») призвал вначале заняться воспитанием блогеров, а уже только потом спонсировать их деятельность.

Так Пучков отреагировал на предложение первого зампреда Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова создать в России комитеты по интернету и блогосфере при региональных парламентах.

«Полезная инициатива — это подготовка кадров. Это ключевое ибо кадры решают все, как известно. А потом — дальнейшее их использование. То есть этих самых блогеров сначала нужно тренировать, учить и воспитывать, а после этого финансировать и направлять их деятельность», — подчеркнул Пучков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Соответствующую инициативу Петров направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он отметил, что за последнее время влияние сетевой повестки на политическую и общественную ситуацию неизбежно возросло. В то же время, нельзя не учитывать деятельность блогеров и интернет-активистов, чей авторитет постепенно отодвинул телевидение на второй план.

Петров обратил внимание, что за цифровым прогрессом перестали поспевать и государственные институты. А те органы власти, которые все-таки представлены в сети, не всегда верно трактуют запросы аудитории.

Решить такую проблему могут специальные депутатские комиссии или комитеты, которые следует организовать при каждом региональном парламенте, полагает Петров.

«Подобные внутрипарламентские институции без преувеличения помогли бы организовать в стране системную государственную профилактическую и просветительскую и, главное, пропагандистскую работу в Интернете, стать примером для других органов государственной власти», — говорится в обращении.

А начать следует с Госдумы, продолжил общественник. Нижняя палата парламента должна, по мнению Петрова, не только запустить сам процесс цифровизации органов власти, но и устраивать широкие дискуссии об этом на онлайн-платформах.

Впрочем, по словам собеседника издания, внимание уделить стоит не только положительным персонажам, а прежде всего тем, кто пытается навести смуту в интернет-пространстве.

«В настоящий момент деятельность блогеров имеет направление сугубо деструктивное. А государство этим не занимается вообще. Категорически никак не занимается. Даже не наказывает негодяев, не говоря уже о том, чтобы поддерживать людей хороших, занятых приличным делом», — посетовал «Гоблин».

Ранее в Госдуме РФ предложили лишать свободы на срок до пяти лет за реабилитацию нацизма в интернете. Об этом говорилось в поправках, направленных представителями всех фракций Госдумы в комитет по госстроительству и законодательству.

Публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, но без наличия отягчающих обстоятельств, будет караться тремя годами.