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18:30   26 Февраля 2021
Россия

«Гоблин» Пучков призвал правительство заняться воспитанием блогеров

«Гоблин» Пучков призвал правительство заняться воспитанием блогеров

Российский публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный в сети как «старший оперуполномоченный Goblin») призвал вначале заняться воспитанием блогеров, а уже только потом спонсировать их деятельность.

Так Пучков отреагировал на предложение первого зампреда Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова создать в России комитеты по интернету и блогосфере при региональных парламентах.

«Полезная инициатива — это подготовка кадров. Это ключевое ибо кадры решают все, как известно. А потом — дальнейшее их использование. То есть этих самых блогеров сначала нужно тренировать, учить и воспитывать, а после этого финансировать и направлять их деятельность», — подчеркнул Пучков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Гоблин» Пучков назвал основные ошибки государства в блогосфере

Соответствующую инициативу Петров направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он отметил, что за последнее время влияние сетевой повестки на политическую и общественную ситуацию неизбежно возросло. В то же время, нельзя не учитывать деятельность блогеров и интернет-активистов, чей авторитет постепенно отодвинул телевидение на второй план.

Петров обратил внимание, что за цифровым прогрессом перестали поспевать и государственные институты. А те органы власти, которые все-таки представлены в сети, не всегда верно трактуют запросы аудитории.

Решить такую проблему могут специальные депутатские комиссии или комитеты, которые следует организовать при каждом региональном парламенте, полагает Петров.

«Гоблин» Пучков назвал основные ошибки государства в блогосфере

«Подобные внутрипарламентские институции без преувеличения помогли бы организовать в стране системную государственную профилактическую и просветительскую и, главное, пропагандистскую работу в Интернете, стать примером для других органов государственной власти», — говорится в обращении.

А начать следует с Госдумы, продолжил общественник. Нижняя палата парламента должна, по мнению Петрова, не только запустить сам процесс цифровизации органов власти, но и устраивать широкие дискуссии об этом на онлайн-платформах.

Впрочем, по словам собеседника издания, внимание уделить стоит не только положительным персонажам, а прежде всего тем, кто пытается навести смуту в интернет-пространстве.

«Гоблин» Пучков назвал основные ошибки государства в блогосфере

«В настоящий момент деятельность блогеров имеет направление сугубо деструктивное. А государство этим не занимается вообще. Категорически никак не занимается. Даже не наказывает негодяев, не говоря уже о том, чтобы поддерживать людей хороших, занятых приличным делом», — посетовал «Гоблин».

Ранее в Госдуме РФ предложили лишать свободы на срок до пяти лет за реабилитацию нацизма в интернете. Об этом говорилось в поправках, направленных представителями всех фракций Госдумы в комитет по госстроительству и законодательству.

Публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, но без наличия отягчающих обстоятельств, будет караться тремя годами.

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#парламент #пучков #инициатива #комитеты #гоблин #регионы рф

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