В США не хватает лабораторных обезьян для испытания вакцин от коронавируса

США неожиданно столкнулись с острым дефицитом лабораторных обезьян, которые нужны фармацевтическим компаниям для испытаний вакцин от COVID-19. Как пишет The New York Times, о проблемах сообщили Moderna и Johnson & Johnson.

США неожиданно столкнулись с острым дефицитом лабораторных обезьян, которые нужны фармацевтическим компаниям для испытаний вакцин от COVID-19. Как пишет The New York Times, о проблемах сообщили Moderna и Johnson & Johnson.

Причиной кризиса послужил запрет на импорт диких животных из Китая, который прежде снабжал американских ученых подопытными макаками. Как выяснилось, у Соединенных Штатов нет собственного поддержания прироста данной популяции обезьян.

Между компаниями обострилась конкуренция за приобретение макак. Цены на них выросли вплоть до 10 тысяч долларов за особь, говорится в статье.

Теперь ученые ищут поставщиков в Юго-Восточной Азии, а также на Маврикии. По данным NYT, в США в семи центрах содержатся около 25 тысяч лабораторных макак.

В мире по-прежнему практикуются опыты на животных, несмотря на создание ряда центров по разработке альтернатив. Такие центры используют одноклеточные организмы, бактерии, физико-химические методы, культуры клеток, а также компьютерные модели.