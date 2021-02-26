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17:21   26 Февраля 2021
Происшествия

Жительница Подмосковья и ее новорожденная дочь скончались после домашних родов

Жительница Подмосковья и ее новорожденная дочь скончались после домашних родов

Следователи Московской области приступили к проверке деталей смерти 38-летней местной жительницы и ее дочери-младенца.

По предварительной версии, женщина без врачей родила в ванной комнате в городе Мытищи. Но после роженицу вместе с ребенком, когда их состояние ухудшилось, доставили в больницу, где они скончались в реанимационном отделении, сообщает пресс-служба СК по региону.

Тела умерших передали специалистам судмедэкспертизы для выяснения точной причины смерти. После получения результатов проверок правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Следователи Ленинградской области также устанавливают подробности смерти ребенка. Его тело нашли в мусорном баке в Луге, сообщало Федеральное агентство новостей.

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