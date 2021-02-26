Врио главы Мордовии уволил все правительство региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке правительства региона.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке правительства региона.

Как сообщают местные СМИ, Здунов подписал необходимый указ на прошедшей сессии гогссобрания. Он подвел итоги последних 100 дней своей работы и счел работу правительства неудовлетворительной.

Артем Здунов постарается устранить лишние функции министерств при подборе новых кандидатур в кабинет министров. Кадры он хочет искать через конкурс управленцев.