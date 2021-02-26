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17:19   26 Февраля 2021
Политика

Врио главы Мордовии уволил все правительство региона

Врио главы Мордовии уволил все правительство региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке правительства региона.

Как сообщают местные СМИ, Здунов подписал необходимый указ на прошедшей сессии гогссобрания. Он подвел итоги последних 100 дней своей работы и счел работу правительства неудовлетворительной.

Артем Здунов постарается устранить лишние функции министерств при подборе новых кандидатур в кабинет министров. Кадры он хочет искать через конкурс управленцев.

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#правительство #мордовия #Артем Здунов

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