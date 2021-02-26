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17:05   26 Февраля 2021
Происшествия

Главу Куйбышевского района подозревают в получении взятки

Главу Куйбышевского района подозревают в получении взятки

Ростовские следователи задержали главу Куйбышевского района, которая могла получить незаконным способом примерно 2,7 млн рублей.

По версии правоохранителей, виновница события в период с 2019 по 2021 год находилась в сговоре с представителем коммерческого предприятия, которое ранее выиграло конкурс на выполнение строительных работ для муниципальных нужд. В обмен на деньги злоумышленница обещала свою помощь в совершении действий, связанных с исполнением контракта, сообщает пресс-служба СК по региону.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемой преступницы.

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#взятка #задержание #ск

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