Главу Куйбышевского района подозревают в получении взятки

Ростовские следователи задержали главу Куйбышевского района, которая могла получить незаконным способом примерно 2,7 млн рублей.

Ростовские следователи задержали главу Куйбышевского района, которая могла получить незаконным способом примерно 2,7 млн рублей.

По версии правоохранителей, виновница события в период с 2019 по 2021 год находилась в сговоре с представителем коммерческого предприятия, которое ранее выиграло конкурс на выполнение строительных работ для муниципальных нужд. В обмен на деньги злоумышленница обещала свою помощь в совершении действий, связанных с исполнением контракта, сообщает пресс-служба СК по региону.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемой преступницы.