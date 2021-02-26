Корвет "Стойкий" заступил на антипиратскую вахту в Аденском заливе

Корабли Балтийского флота корвет "Стойкий" и танкер "Кола" заступили на антипиратскую вахту в акватории Аденского залива.

Корабли Балтийского флота корвет "Стойкий" и танкер "Кола" заступили на антипиратскую вахту в акватории Аденского залива.

Корвет "Стойкий" на данный момент начал формирование конвоя для проводки из Аденского залива до входа в Красное море. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

На текущий момент этим коридором безопасности следует судно "Есения" из Аравийского моря. Его сопровождают корабли Балтийского флота, на борту которых находятся подразделения морской пехоты, прошедшие спецподготовку по борьбе с пиратами.

Сопровождение будет осуществляться ровно до тех пор, пока опасные районы южной части Красного моря не будут пройдены. В общей сложности данный маршрут имеет протяженность более 1000 морских миль.