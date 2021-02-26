Посольство ФРГ обязали ответить по ситуации с гражданством Навальной

Редакция ФАН направила запросы в посольство ФРГ и МВД РФ о наличии гражданства Германии у Юлии Навальной.

Редакция ФАН направила запросы в посольство ФРГ и МВД РФ о наличии гражданства Германии у Юлии Навальной.

В распоряжении ФАН оказался документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства у супруги основателя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом). Срок действия истекает 12 ноября 2029 года, это значит, что получила Навальная его в ноябре 2019 года. Позже Артемий Лебедев, распространивший снимок, назвал его фейком.

ФАН направил запросы в посольство Германии в России, а также в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Если Навальная не подавала уведомления о получении иностранного гражданства, ее ждет наказание, предусмотренное статьей 330.2 УК РФ.

Навальная и ее супруг находились в ФРГ с августа 2020 года по январь 2021 года. После инцидента на борту самолета, совершавшего рейс Томск — Москва, блогера госпитализировали в Омске, а затем перевели в клинику в Берлине.