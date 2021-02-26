Украинский националист Корчинский назвал новый закон Зеленского бесполезным

Дмитрий Корчинский считает, что закон «О коллаборационизме» едва ли затронет русскоязычное население.

Украинский националист, один из бывших членов политической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский с радостью приветствовал внесение законопроекта «О коллаборационизме» на рассмотрение Верховной рады.

Тем не менее собеседник «Политики Сегодня» не уверен, что принятие закона повлечет за собой какие-либо реальные правовые последствия для «коллаборационистов».

«Я не читал этого законопроекта и плохо разбираюсь в юридических вопросах, но имея в виду, что законы про «государственную измену» не работают, и «государственная измена» — самое легкое правонарушение на Украине, можно ожидать и от этого закона такой же бесполезности», — отметил Корчинский.

Так, по мнению националиста, Верховная рада просто плодит неработающие на практике законы.

«За государственную измену дают сейчас меньше, чем за кражу мобильного телефона. Может быть и этот закон "О коллаборационизме" не будет работать. Но хорошо, что его приняли: это лучше, чем ничего», — заключил собеседник «Политики сегодня».

Ранее депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, предполагающий уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничение возможности для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет.