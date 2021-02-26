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17:52   26 Февраля 2021
Политика

Украинский националист Корчинский назвал новый закон Зеленского бесполезным

Украинский националист Корчинский назвал новый закон Зеленского бесполезным

Украинский националист, один из бывших членов политической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский с радостью приветствовал внесение законопроекта «О коллаборационизме» на рассмотрение Верховной рады.

Тем не менее собеседник «Политики Сегодня» не уверен, что принятие закона повлечет за собой какие-либо реальные правовые последствия для «коллаборационистов».

«Я не читал этого законопроекта и плохо разбираюсь в юридических вопросах, но имея в виду, что законы про «государственную измену» не работают, и «государственная измена» — самое легкое правонарушение на Украине, можно ожидать и от этого закона такой же бесполезности», — отметил Корчинский.

Украинский националист назвал закон «о коллаборационизме» бесполезным

Так, по мнению националиста, Верховная рада просто плодит неработающие на практике законы.

«За государственную измену дают сейчас меньше, чем за кражу мобильного телефона. Может быть и этот закон "О коллаборационизме" не будет работать. Но хорошо, что его приняли: это лучше, чем ничего», — заключил собеседник «Политики сегодня».

Ранее депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, предполагающий уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничение возможности для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет.

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