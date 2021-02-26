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16:36   26 Февраля 2021
Политика

Россия и Сьерра Леоне отказались от размещения оружия в космосе

Россия и Сьерра Леоне отказались от размещения оружия в космосе

Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление, которое предполагает отказ от размещения оружия в космосе. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, данный шаг позволит обезопасить человечество от одной из самых опасных современных угроз — гонки вооружений в космосе.

"Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемония прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке... Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", — пояснил Стржижовский.

Стоит отметить, что МИД РФ неоднократно призывал страны ООН придерживаться единой точки зрения в вопросе неразмещения оружия в космосе. В ведомстве подчеркивали, что Россия продолжит продвигать идею использования космического пространства "в интересах всеобщего мира и равной для всех глобальной безопасности".

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#россия #космос #сьерра-леоне

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