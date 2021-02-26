Михеев рассказал, с какой целью на самом деле США нацелились на Украину

Запад интересуется Украиной только ради того, чтобы в конце концов использовать ее в войне против России, развернув уже идущий в Донбассе военный конфликт во что-то более масштабное.

Запад интересуется Украиной только ради того, чтобы в конце концов использовать ее в войне против России, развернув уже идущий в Донбассе военный конфликт во что-то более масштабное.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог Сергей Михеев, который призывает руководство РФ признать, что Запад не стремится к нормализации отношений с Москвой и сделать из этого соответствующие выводы.

«Главное то, что Украина все глубже погружается в навязываемую ей парадигму. Парадигма простая: рано или поздно подготовить ее к участию в военной кампании против России. Это единственное, почему Украина может быть интересна Западу», — подчеркнул эксперт.

При этом Михеев напомнил, как в 2014 году многие политики и политологи говорили, что запад стремится завладеть ресурсами Украины. И, возможно, какие-то отдельные люди действительно могут заработать на украинских ресурсах сравнительно небольшие деньги. Но для Запада, печатающего мировую валюту, этот возможный заработок – просто копейки, поэтому он плевать хотел на ресурсы Украины.

«Серьезная настоящая цель — это создать на Украине базу для сдерживания, давления и в перспективе для организации военной операции против России», — уверен политолог.

Поэтому в будущем Запад будет все больше использовать украинские территории в качестве баз для разведывательной и другой деятельности, заключая для этого разнообразные соглашения.

Сам Североатлантический военный блок не хочет воевать с Россией, потому что делать это на своей территории опасно и разрушительно.

А устроить войну на территории Украины или на сопредельных территориях с Россией вполне возможно. Это и было в той или иной степени сделано в Донецке и Луганске в 2014 году. Развернуть это в более масштабную ситуацию — это интересная цена для эксплуатации Украины», - объяснил политолог.

И Украина, по его словам, уже все больше втягивается в данный процесс.