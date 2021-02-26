Партия "Родина" выдвинула своего кандидата на пост мэра Якутска

Конференция местного якутского отделения ВПП "Родина" прошла 25 февраля. На ней обсуждали кандидата на пост мэра Якутска от партии.

Конференция местного якутского отделения ВПП "Родина" прошла 25 февраля. На ней обсуждали кандидата на пост мэра Якутска от партии.

По итогам конференции было принято решение выдвинуть Айала Прокопьева. 26 февраля он подал документы в избирательную комиссию, вскоре ему выдали разрешение на открытие счета.

Об этом сообщается в пресс-службе партии "Родина". Предстоящие выборы мэра Якутска состоятся с 26 по 28 марта. Граждане получат возможность проголосовать удаленно, на дому, однако будут открыты и избирательные участки. Они будут работать с восьми утра до 20:00 вечера.

Предыдущий мэр Сардана Аксентьева решила подать в отставку по состоянию здоровья. Ее первый заместитель Евгений Григорьев был назначен временно исполняющим обязанности главы города.