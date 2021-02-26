В бой идут одни кулаки. Губернатор Морозов пытается удержаться под давлением КПРФ

Коммунисты двух мастей и губернатор-старожил сразятся за контроль над родиной Ленина в сентябре 2021 года.

Руководитель Ульяновской области Сергей Морозов в середине февраля возглавил список кандидатов на замену среди губернаторского корпуса по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Вероятность ухода 61-летнего управленца эксперты оценивают выше среднего.

Осенью 2021 года заканчивается срок полномочий Морозова, регионом выходец из МВД руководит уже 16 лет, оставаясь последним представителем когорты губернаторов-старожилов. Сигналами к отставке, помимо длительного пребывания у власти, эксперты назвали высокий уровень протестного голосования на выборах в Заксобрание в 2018 году, а также публичные конфликты с областным отделением КПРФ.

«Политика Сегодня» оценила прочность позиций ульяновского кормчего и потенциальное соотношение сил в борьбе за место у регионального штурвала на предстоящих выборах.

И вновь продолжается бой

Голоса коммунистов на родине Ленина традиционно зычны, что заметно по составу местного парламента. В ЗакСе Ульяновской области «красная» оппозиция обладает 14 мандатами против 17 у «Единой России». Решающее слово в законотворчестве все еще остается за партией власти, однако она растеряла абсолютное большинство под пролетарским наскоком на выборах 2018 года.

Главный оппонент действующего губернатора — депутат Госдумы, представляющий интересы области от партии КПРФ, Алексей Куринный в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул очевидность управленческого кризиса господина Морозова. По словам парламентария, ульяновцам прежде всего в глаза бросается коррупция и некомпетентность регионального руководства.

«Полный волюнтаризм принятия решений, "обставление" себя своими людьми, преданными, надежными, далеко не всегда профессиональными, полный развал здравоохранения в регионе. Это ни для кого не секрет, если анализировать ситуацию чисто объективно: по долгам, по результатам деятельности. И есть усталость, конечно. Усталость от 17-летнего правления никуда не денешь», — характеризует эпоху Морозова его визави.

В стане номинальных единомышленников бытует другое мнение. Председатель партии «Коммунисты России», вице-спикер ульяновского Заксобрания Максим Сурайкин рассказал «Политике Сегодня», что проблемы Морозова не выходят за рамки среднестатистических показателей просчетов всего российского управленческого корпуса. Собеседник со скепсисом оценил возможность отставки главы региона и, напротив, отметил его успехи.

«Из года в год бюджет Ульяновской области, к счастью, растет. Только в этом году он вырос на шесть-семь миллиардов. Это как за счет роста внутреннего производства, так и за счет того, что губернатор умудряется добиваться выделения дополнительных федеральных средств. Поэтому, я думаю, что шансы у него попасть в отставку ровно такие же, как и у любого другого губернатора», — убежден Сурайкин.

И долги вскипают в казне

Бюджет Ульяновской области, вероятно, растет наравне с ее долгами. По данным РИА Рейтинг, осенью 2020 года уровень ее долговой нагрузки фиксировался выше среднего по стране — 65,1%. Таким образом регион задолжал около 28 миллиардов рублей и продолжает уходить в минус. Как эту проблему будет решать Морозов в случае своего переизбрания или его преемник — вопрос открытый. Максим Сурайкин, впрочем, считает, что долги не являются такой уж большой проблемой.

«Правительство области очень умело большую часть этих долгов фактически перевело в займы федерального правительства. Это такие долги, которые федерация, может быть, простит региону. Зато благодаря этим средствам мы очень успешно финансируем социальную сферу, здравоохранение, образование», — сказал он.

Алексей Куринный убежден, что лично Максим Сурайкин финансовых проблем не испытывает в связи с благосклонностью областной администрации и отказывается признавать «Коммунистов России» правомерными наследниками заветов Ильича на берегах Волги.

«От коммунистических взглядов он [Сурайкин] весьма далек и по стилю, и по жизни, и по своей позиции в Законодательном собрании. А его любовь к господину Морозову вполне объяснима. Его финансирует областная администрация, его обхаживает областная администрация, его в противовес КПРФ сегодня пытаются здесь пиарить за счет областных средств. Он получает бесплатно, безвозмездно, офис в центре города просто так, из областной собственности. Ему грех жаловаться. Он абсолютно сегодня находится на такой прикормленной позиции», — категоричен Куринный.

История противостояния КПРФ и «Коммунистов России» в Ульяновске не нова. Летом прошлого года региональный парламент из места для дискуссий превратился в поле брани. Конфликт начался с того, что Сурайкину подложили на стол скумбрию, которая символизировала выборную кампанию его партии в 2018 году.

После импровизированного пинг-понга с копченым «подарком» представители КПРФ вывесили за спиной Сурайкина плакат, на котором зачем-то назвали его и губернатора Морозова «голубками». На этом моменте и разразилась кулачная кульминация парламентских слушаний.

Финальная битва между двумя красными лагерями и губернатором еще впереди. Куринный в беседе с ПС подтвердил намерение бороться за пост главы региона грядущей осенью, заявив, что «решение согласовано руководящими органами партии». Своим главным оппонентом он видит как раз Сергея Морозова.

«В регионе усиленно распространяются слухи, что все решено. Необходимый чемоданчик отвезен и вручен нужному человеку в администрации президента для того, чтобы обеспечить еще пять лет для разграбления Ульяновской области в команде действующего губернатора», — резок Куринный.

На аналогичный вопрос о намерении баллотироваться в губернаторы Сурайкин заявил, что пойдет на выборы, если так решат коллегиальные органы партии. Сегодня у «Коммунистов России» в резерве имеется «скамейка порядка десяти возможных кандидатов».

По информации политолога, главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, у Сергея Морозова действительно хорошие отношения с администрацией президента, что, безусловно, дает серьезный бонус к возможности переизбраться еще на пять лет. С другой стороны, эксперт допускает, что КПРФ получит в регионе результат выше среднероссийского:

«Личные отношения значат много. И я не удивлюсь ни одному, ни другому варианту развития событий. Не будет сюрпризом, если Сергей Морозов задержится на посту губернатора. Но еще меньше я удивлюсь, если будет принято решение о его замене. Сергей Морозов, конечно, очень много сделал для Ульяновской области. Но у всего есть свой «срок эксплуатации».

Выборы губернатора Ульяновской области состоятся в Единый день голосования 19 сентября.