Молодая мать из Перми оставила младенца под лестницей

Жительница дома по улице Баумана в Перми услышала в подъезде детский плач и обнаружила на лестничной площадке новорожденного ребенка. Делом заинтересовался СК.

Жительница дома по улице Баумана в Перми услышала в подъезде детский плач и обнаружила на лестничной площадке новорожденного ребенка. Делом заинтересовался СК.

Прибывшие оперативники осмотрели место происшествия и установили личность нерадивой матери. Ей оказалась 23-летняя жительница Верещагино, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.

Бригада скорой помощи осмотрела мальчика, никаких патологий и повреждений не выявлено. Младенец доставлен в больницу, врачи наблюдают за его здоровьем.