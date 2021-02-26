16:06 26 Февраля 2021Происшествия
Молодая мать из Перми оставила младенца под лестницей
Жительница дома по улице Баумана в Перми услышала в подъезде детский плач и обнаружила на лестничной площадке новорожденного ребенка. Делом заинтересовался СК.
Жительница дома по улице Баумана в Перми услышала в подъезде детский плач и обнаружила на лестничной площадке новорожденного ребенка. Делом заинтересовался СК.
Прибывшие оперативники осмотрели место происшествия и установили личность нерадивой матери. Ей оказалась 23-летняя жительница Верещагино, сообщает пресс-служба ведомства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.
Бригада скорой помощи осмотрела мальчика, никаких патологий и повреждений не выявлено. Младенец доставлен в больницу, врачи наблюдают за его здоровьем.