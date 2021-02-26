Русские в Эстонии надеются, что речь Кальюлайд в их адрес была последней

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочаровала русскоязычных жителей страны своим выступлением 24 февраля по случаю Дня независимости республики, так как своей речью не объединяла эстонцев и русских, а вбивала между ними клин.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочаровала русскоязычных жителей страны своим выступлением 24 февраля по случаю Дня независимости республики, так как своей речью не объединяла эстонцев и русских, а вбивала между ними клин.

Такое мнение выступая в передаче «Час оппозиции» высказал Евгений Осиновский — депутат Рийгикогу (Государственного собрания – высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонии).

В частности, Осиновский напомнил, что до сих пор Керсти Кальюлайд занимала благожелательную позицию, выражавшуюся в том, что национальное чувство не является препятствием для дружественности и открытости по отношению к остальному миру. Однако, выступая 24 февраля 2021 года, в День независимости Эстонии, президент страны противопоставила друг другу эстоноязычных и русскоязычных жителей республики.

«Президент обратилась к русскоязычным жителям Эстонии, которые смотрели 24 февраля речь с чувством, что это и их праздник. Русскоязычное население было возмущено и разочаровано речью президента, когда им сказали, "мол, вы, группка иноязычных, сейчас мы вам расскажем, как вам стоит жить". На самом деле это было очень острое противопоставление "мы-они"», — заявил депутат, слова которого приводит издание ERR.

Также Осиновский напомнил, что нынешнее обращение Кальюлайд к населению Эстонии может оказаться последним, и многие русские жители страны надеются на это. Президент, в обращении к народу по случаю Дня независимости могла бы объединить русских с эстонцами, а не вбивать клин между ними.

«По сути, это было наиболее ярким проявлением неправильного употребления понятий, такое бывало и раньше. Например, 1 января 2019 года мне и многим другим показалось оскорбительным, что она говорит о миллионе человек, а не о 1 300 000. Все мы понимаем, с кем она говорила и о ком», — напомнил депутат.

Президент, по его словам, заявила русским, что эстонцы будут готовы принять их в свои ряды при условии выполнения ряда обязательств, в том числе, если они отправят своих детей в эстонские школы. При этом этом Кальюлайд что-то говорила о культурных особенностях, но ведь вопрос не в том, что русскоязычное население Эстонии хочет петь русские песни и танцевать – оно может этим заниматься.

«Нельзя сводить к этому весь вопрос интеграции. Русские в Эстонии хотят, чтобы их на политическом уровне считали равными гражданами, имеющими право голоса во всех вопросах относительно Эстонии, а особенно в тех, которые касаются их детей», — объяснил Осиновский.

Также депутат рассказал, что не считает себя обязанным отправлять своих детей в эстонскую школу, потому что хочет, чтобы они учили оба языка. Но вопрос, по его словам, не в желаниях людей и даже не в разумности этих желаний. Президенту страны, в ситуации раскола населения, нужно искать точки соприкосновения и создавать в народе чувство единства.