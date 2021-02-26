Депутат Морозов предрек Украине волну репрессий после антирусского закона

Народный избранник пообещал защитить русскоговорящих граждан Украины.

Принятие Верховной радой Украины закона «о коллаборационизме» станет еще одним агрессивным актом в отношении Российской Федерации. Об этом в интервью «Политике Сегодня» заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов.

Украинцы нам братья

Новый закон предполагает ответственность за сотрудничество с Россией. Авторы инициативы предложили «изобличать и наказывать» работающих с Москвой граждан и лишать их возможности занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

Морозов объяснил, что подобный закон является неприкрытой сегрегацией по национальному признаку и должен быть осужден мировым сообществом.

«Это, конечно, недружественный шаг в отношении России. Украинский народ для нас — родственный, и на Украине живет много русских, которые имеют украинское гражданство», — отметил депутат.

При этом русские на Украине не теряют связь с РФ и поддерживают взаимоотношения с родственниками и друзьями, многие из них ездят на заработки в России.

«Если этот закон [о коллаборационизме – прим.ред.] вступит в силу, это будет означать начало новых репрессий в отношении русскоязычных граждан Украины», — подчеркнул парламентарий.

Тоталитарное государство

Депутат Морозов уже пообещал поднять этот вопрос в профильном комитете по делам СНГ и связями с соотечественниками.

«Очевидно, что необходимо дать определенные преференции для тех, кто не желает мириться с этим законом и упростить их въезд и переселение в Россию», — предложил Морозов.

В свою очередь Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш отмечает, что внесение законопроекта в Верховную раду еще не означает его автоматического принятия всеми членами украинского парламента. В частности, по мнению специалиста, против скандального законопроекта выступят левые партии. Например, «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

«Но все же, если его [закон о коллаборационизме – прим.ред.] примут в данной редакции, это будет очередной кирпичик в здание тоталитарно-репрессивной машины, которая выстраивается на Украине со времен Евромайдана 2014 года», — с горечью резюмировал собеседник «Политики сегодня».

Это далеко не первый выпад официального Киева в адрес русскоязычного населения Украины. Так, ранее Верховная рада приняла закон о запрете использования русского языка в сфере обслуживания.