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17:07   26 Февраля 2021
Политика

Депутат Морозов предрек Украине волну репрессий после антирусского закона

Депутат Морозов предрек Украине волну репрессий после антирусского закона

Принятие Верховной радой Украины закона «о коллаборационизме» станет еще одним агрессивным актом в отношении Российской Федерации. Об этом в интервью «Политике Сегодня» заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов.

Репрессивная машина. Депутат Морозов раскритиковал закон Рады «о коллаборационизме»

Украинцы нам братья

Новый закон предполагает ответственность за сотрудничество с Россией. Авторы инициативы предложили «изобличать и наказывать» работающих с Москвой граждан и лишать их возможности занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

Морозов объяснил, что подобный закон является неприкрытой сегрегацией по национальному признаку и должен быть осужден мировым сообществом.

«Это, конечно, недружественный шаг в отношении России. Украинский народ для нас — родственный, и на Украине живет много русских, которые имеют украинское гражданство», — отметил депутат.

При этом русские на Украине не теряют связь с РФ и поддерживают взаимоотношения с родственниками и друзьями, многие из них ездят на заработки в России.

«Если этот закон [о коллаборационизме – прим.ред.] вступит в силу, это будет означать начало новых репрессий в отношении русскоязычных граждан Украины», — подчеркнул парламентарий.

Репрессивная машина. Депутат Морозов раскритиковал закон Рады «о коллаборационизме»

Тоталитарное государство

Депутат Морозов уже пообещал поднять этот вопрос в профильном комитете по делам СНГ и связями с соотечественниками.

«Очевидно, что необходимо дать определенные преференции для тех, кто не желает мириться с этим законом и упростить их въезд и переселение в Россию», — предложил Морозов.

В свою очередь Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш отмечает, что внесение законопроекта в Верховную раду еще не означает его автоматического принятия всеми членами украинского парламента. В частности, по мнению специалиста, против скандального законопроекта выступят левые партии. Например, «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

«Но все же, если его [закон о коллаборационизме – прим.ред.] примут в данной редакции, это будет очередной кирпичик в здание тоталитарно-репрессивной машины, которая выстраивается на Украине со времен Евромайдана 2014 года», — с горечью резюмировал собеседник «Политики сегодня».

Репрессивная машина. Депутат Морозов раскритиковал закон Рады «о коллаборационизме»

Это далеко не первый выпад официального Киева в адрес русскоязычного населения Украины. Так, ранее Верховная рада приняла закон о запрете использования русского языка в сфере обслуживания.

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#россия #украина #репрессии #русский язык

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