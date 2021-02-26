"Нужна страшилка": Пригожин прокомментировал историю с розыском россиян в США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин уверен, что Соединенные Штаты придумывают "страшилки", чтобы скрыть внутренние проблемы.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин уверен, что Соединенные Штаты придумывают "страшилки", чтобы скрыть внутренние проблемы.

На официальном сайте ФБР опубликовали список из 13 россиян, разыскиваемых якобы по подозрению в сговоре против США и "вмешательстве" во внутренние дела страны. В документе значится имя Евгения Пригожина. Предприниматель прокомментировал решение американских спецслужб, отметив, что Россия стала "страшилкой", которую американские власти используют для прикрытия "колоссального разрыва между государством и народом".

"Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза – основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США", – считает предприниматель.

Петербургский бизнесмен подчеркнул, что большая часть граждан США поддерживает традиционные ценности. Именно эти люди создали Америку. Сейчас, продолжил Пригожин, на них ведется охота.

"Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!" – подытожил Евгений Пригожин.

Напомним, что преследование бизнесмена началось с заявлений о так называемом вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Однако летом 2020-го Интерпол решил исключить предпринимателя из своей базы данных, изучив аргументы, представленные в заявлении Пригожина. В ведомстве признали, что требование Министерства юстиции США о включении предпринимателя в базу данных имело политические мотивы.