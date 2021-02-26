Япония выступает против сохранения девичьей фамилии после вступления в брак

Министр по правам женщин не поддержала поправку к гражданскому кодексу.

Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и исполняющая обязанности по расширению прав женщин Тамаё Марукава выступила против поправки в законодательство, разрешающее женщинам оставить девичью фамилию после вступления в брак. Об этом сообщило издание The Guardian.

Согласно гражданскому кодексу Японии, супруги должны носить одну фамилию. Правило действует с 1896 года, но уточнения, чью именно фамилию (жениха или невесты) следует брать, нет. В 96% случаев женщина берет фамилию мужчины.

Марукава входит в состав пятидесяти консервативных членов палаты Либерально-демократической партии, которые призвали коллег по собранию префектуры Сайтама отдать свой голос против изменения пункта кодекса. Сама министр отметила, что ее категоричное мнение не повлияет на работу по правам женщин.

В 2015 году Верховный суд отказал в иске группе женщин, которые утверждали, что часть правил о смене фамилии нарушает права супружеской пары. Кроме того, женщины требовали возмещения ущерба за эмоциональный стресс и неудобства, которые влечет за собой смена девичьей фамилии.