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15:10   26 Февраля 2021
Политика

В Кремле рассказали о суровой работе дипломатов в КНДР

В Кремле рассказали о суровой работе дипломатов в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выездом российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине.

Представитель Кремля считает, что вопросы по этому инциденту лучше направить в российское внешнеполитическое ведомство.

"Наверное, лучше Маше Захаровой (официальный представитель МИД РФ. — Прим. ред.) оценивать (данную ситуацию. Прим. ред.) <…> Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна", сказал Песков.

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#кндр #дипломаты #кремль

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