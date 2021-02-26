15:10 26 Февраля 2021Политика
В Кремле рассказали о суровой работе дипломатов в КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выездом российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выездом российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине.
Представитель Кремля считает, что вопросы по этому инциденту лучше направить в российское внешнеполитическое ведомство.
"Наверное, лучше Маше Захаровой (официальный представитель МИД РФ. — Прим. ред.) оценивать (данную ситуацию. — Прим. ред.) <…> Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна", — сказал Песков.