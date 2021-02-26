В Кремле рассказали о суровой работе дипломатов в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выездом российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выездом российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине.

Представитель Кремля считает, что вопросы по этому инциденту лучше направить в российское внешнеполитическое ведомство.