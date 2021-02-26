Политолог Корнилов оценил "украинскую бессердечность"

Российский политолог Владимир Корнилов обратил внимание на нелестное высказывание украинского президента Владимира Зеленского в отношении собственной страны.

Российский политолог Владимир Корнилов обратил внимание на нелестное высказывание украинского президента Владимира Зеленского в отношении собственной страны.

Как стало известно, глава государства 26 февраля обратился к жителям страны и заявил, что "Крым был сердцем Украины", а семь лет назад его не стало.

"Уже семь лет живет без сердца! А Донбасс, судя по этим ЗЕявлениям, был мозгом Украины?" — ответил Владимир Корнилов на заявление Зеленского.

Стоит отметить, что крымчане провели законный референдум о вхождении в состав России в 2014 году. Жители полуострова выступили против политики, проводимой киевским режимом после государственного переворота.