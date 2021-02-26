Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию об отставке министра обороны

Информация об отставке главы Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

Информация об отставке главы Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

По ее словам, глава Министерства обороны Армении продолжает выполнять свои должностные обязанности.

"Эта информация не соответствует действительности", — сказала Геворгян.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и правительства республики. Поводом для данного требования стала отставка замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал несерьезными слова Пашиняна о "неработоспособности" российских ракетных комплексов "Искандер". Позднее Пашинян обвинил военных в "попытке переворота". После этого армянская оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра.