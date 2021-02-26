Комитеты по делам интернета и блогосферы могут появиться в России

Комитеты по делам интернета и блогосферы могут появиться при региональных парламентах РФ. Предложение о создании структур было направлено спикеру Госдумы России Вячеславу Володину.

Комитеты по делам интернета и блогосферы могут появиться при региональных парламентах РФ. Предложение о создании структур было направлено спикеру Госдумы России Вячеславу Володину.

Автором указанной инициативы выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, цифровое пространство в последние годы серьезно закрепилось в повседневной жизни граждан. Плюс ко всему сетевая повестка часто влияет на общественную и политическую ситуацию. Блогеры и интернет-деятели стали авторитетами для многих россиян. На фоне этой тенденции телевидение начинает отступать на второй план.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о создании при каждом региональном парламенте отдельной и обособленной депутатской комиссии или комитета по делам интернета и блогосферы", — обратился Петров к Володину.

Общественный деятель подчеркнул, что подобные структуры на базе парламентов смогли бы помочь властям организовать системную государственную профилактическую и просветительскую и, главное, пропагандистскую работу в Сети. В этом случае Госдума России может выступить в качестве примера и инициатора процесса по цифровизации органов власти, чтобы вести дискуссию на современных платформах коммуникации, заключил Петров.