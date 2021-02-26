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14:59   26 Февраля 2021
Политика

Президент Украины подписал указ о формировании "крымской платформы"

Президент Украины подписал указ о формировании "крымской платформы"

Указ о старте подготовительных работ ко встрече с международными партнерами в формате "крымской платформы" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о мерах, которые "направлены на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова". Документ предусматривает развитие и поддержку крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей полуострова. Зеленский заявил, что жителям Крыма "пора возвращаться домой".

Ранее украинский президент заявил, что обсуждал инициативу "Крымской платформы" с представителями ЕС, Великобритании, Канады и Турции.

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#украина #крым #зеленский

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