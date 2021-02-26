Политолог Джаралла высмеял заявления Зеленского о возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и «реинтеграцию» Крыма.

Так называемая «Крымская платформа» — информационный проект Киева, созданный с целью привлечь внимание Запада и вызвать раздражение у России, считает политолог Владимир Джаралла. Об этом он рассказал «Политике Сегодня», комментируя указ президента Владимира Зеленского о подготовке международного саммита по «возвращению» полуострова Украине.

«Такие проекты нужно характеризовать не просто как агрессивные действия в отношении России, но и как попытку вмешаться в ее внутренние дела. Кроме того, это территориальные претензии к РФ как к государству. Подобные заявления всегда будут иметь под собой серьезные последствия», — считает эксперт.

Зеленский 26 февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Об этом 26 февраля говорится в видеообращении на сайте президента. Правительству он поручил организацию и запуск «Крымской платформы», а также разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ — просто потому что он утратит актуальность, и Крым вернется в состав Украины», — сказал президент.

Зеленский, так и не наладив адекватного диалога с Россией, идет по пути предшественника Петра Порошенко, обвиняя Москву в агрессии и заигрывая с националистами, продолжил Джаралла. Впрочем, президент Украины за два года превратился в политический труп, полностью предав все надежды избирателей, говорит политолог.

«Продолжающаяся демагогия вокруг Крыма и постоянное внедрение его в информационную повестку является частью политики, координируемой со стороны Запада. По их мнению, это некая точка раздражения для РФ. Сколько продлится такая игра — сказать сложно, потому что ею управляют не украинские политики. Они здесь выполняют роль марионеток. Возникает вопрос о здравомыслии, о том, что можно включить мозги и подумать о последствиях. Но это не про них. На Украине прекрасно знают: хочешь удержаться у власти, будь русофобом», — резюмировал Джаралла.

В Киеве заявляют, что так называемая переговорная площадка «Крымская платформа» создается для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова. Ранее Зеленский сообщал, что обсуждал инициативу с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой.

Работа «Крымской платформы» должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в Киеве. Состав участников пока неизвестен.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад придерживаться такой позиции. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».