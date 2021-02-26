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14:52   26 Февраля 2021
Политика

Депутаты Госдумы РФ на законодательном уровне защитили честь ветеранов ВОВ

Депутаты Госдумы РФ на законодательном уровне защитили честь ветеранов ВОВ

Члены всех фракций в Госдуме РФ внесли поправки, согласно которым устанавливается уголовный штраф до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

В документе сказано, что за публичное оскорбление защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ полагается лишение свободы сроком до трех лет. В случае отягчающих обстоятельств — до пяти лет. Кроме того, за подобные противоправные действия полагается штраф до 5 млн рублей.

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#госдума #закон #штраф #ветераны

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