Депутаты Госдумы РФ на законодательном уровне защитили честь ветеранов ВОВ

Члены всех фракций в Госдуме РФ внесли поправки, согласно которым устанавливается уголовный штраф до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Члены всех фракций в Госдуме РФ внесли поправки, согласно которым устанавливается уголовный штраф до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

В документе сказано, что за публичное оскорбление защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ полагается лишение свободы сроком до трех лет. В случае отягчающих обстоятельств — до пяти лет. Кроме того, за подобные противоправные действия полагается штраф до 5 млн рублей.