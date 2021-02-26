Рар: Украина совершает огромную ошибку, провоцируя скандал с РФ по «СП–2»

Украина не понимает, какое место она занимает в Европе и демонстрирует это своими новыми нападками на газопровод «Северный поток – 2».

Украина не понимает, какое место она занимает в Европе и демонстрирует это своими новыми нападками на газопровод «Северный поток – 2».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, выразивший при этом уверенность в том, что никто уже не сможет помешать завершению российско-германского проекта и газопровод, напрямую связывающий Россию и Европу по дну Балтийского моря, будет достроен.

По словам Александра Рара, заключенная президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой договоренность о продолжении совместного противодействия «Северному потоку – 2», не только бессмысленна, но и грозит Киеву потерей кредита доверия со стороны Брюсселя и Берлина.

Грубо вмешиваясь в общеевропейские дела, Украина совершает большую ошибку и ей должно быть стыдно, добавил политолог.

«Евросоюз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. И (президент США Джо) Байден хочет договориться с Европой – американцы перестают нагло вмешиваться в энергетическую безопасность ЕС, как это было при Трампе. А сейчас это пытается делать Украина», — напомнил Рар, выступая на политическом ток-шоу «60 минут».

Европа, включая и Германию, ждет от Украины, что та будет обеспечивать надежный транзит российского газа, не позволяя повториться кризисам 2006 и 2009 годов. Но Украина занимается совсем другим – она пытается вести антироссийскую игру, которая противоречит интересам и политическому курсу большинства стран-членов Евросоюза. Подобная близорукость Зеленского, по словам Александра Рара, может стать причиной неприятных последствий для Украины.

«Пытаться спровоцировать скандалы и конфликты с Россией, чтобы остановить «СП–2» на последних метрах в союзе с Польшей, когда Америка это уже не поддерживает, просто близоруко. Надеюсь, что Зеленский одумается», — заявил немецкий эксперт.

Надежды Украины на то, что строительство газопровода еще можно остановить, рождается из близорукости ее руководства и его непонимания места страны в Европе, считает политолог.

«Украина что, собралась писать энергетическую хартию ЕС? Не будет этого! И дело не в германо-российских отношениях. Дело в том, что Евросоюз за «Северный поток – 2», — подчеркнул Александр Рар.

Напомним, «Северный поток – 2» построен уже более чем на 96% и в настоящее время строителям осталось проложить последние несколько сотен метров трубопровода в немецких водах Балтийского моря. Из 27 стран-членов Евросоюза против реализации этого проекта выступают лишь Польша и страны Балтии, в то время как остальные члены ЕС понимают выгоду от прямого сотрудничества с Россией в энергетической сфере без участия посредников. Таким посредником как раз является Украина, получающая выгоду из своего территориального положения, позволяющего ей зарабатывать на транзите российского газа в Европу. В Киеве опасаются, что после запуска «Северного потока – 2», необходимость в ее устаревшей газотранспортной системе отпадет. Поэтому там прикладывают все усилия к тому, чтобы помешать достройке прямого газопровода из России в Германию.

При американском президенте Дональде Трампе Вашингтон также входил в число активных противников «Северного потока — 2», убеждая Европу покупать американский сжиженный природный газ(СПГ), вместо трубопроводного газа из России, заявляя, что таким образом Евросоюз обеспечит свою энергобезопасность от Москвы. Однако, после смены власти в США, новый американский президент Джо Байден начал продвигать идеи «зеленой энергетики» и снизил уровень давления на российский газопровод.