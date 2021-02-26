Facebook заблокировала пенсионерку из Австралии за расизм в отношении «белых поросят»

81-летняя женщина назвала свое творение «белыми свиньями», а соцсеть расценила это как попытку разжечь расовую ненависть.

Американская соцсеть Facebook заподозрила 81-летнюю пенсионерку из Австралии в разжигании расовой ненависти и пригрозила ее аккаунту вечным баном. Оказалось, что цифровому гиганту творчество пожилой женщины пришлось не по душе.

Любимое хобби Риты Рич-Маклахи — вязать мягкие игрушки. Мастерит она их, как правило, из шерсти, а затем публикует фото мягких изделий в соцсети. По ее собственным словам, такое занятие позволяет ей отвлечься от смерти мужа, после которой она и решила вступить в группу по вязанию. Доход с продажи игрушек австралийка передает в фонды поддержки детей из неблагополучных семей.

Однако Facebook полагает, что увлечение пенсионерки добром не кончится. Роковую ошибку женщина совершила, ответив на комментарий своего друга под одним из снимков. Он уточнил, что же австралийка сшила на этот раз: «Белые кролики?». Рич-Маклахи поспешила исправить своего несмышленого собеседника, указав, что она смастерила именно плюшевых свинок: «Нет, белые свиньи».

А под другим фото пенсионерка и вовсе написала: «Привет, хрюша». Все это алгоритм Facebook посчитал разжиганием ненависти и тут же удалил все комментарии, пригрозив заблокировать аккаунт женщины навсегда.

Впрочем, позднее соцсеть все-таки попросила прощения, признав, что их системы «допустили ошибку». А значит, австралийка вновь может вернуться к своему хобби, продолжая делиться с миром любовью к вязанию.