Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:28   26 Февраля 2021
Армия

МИД РФ сообщил, когда США уведомили Россию об авиаударе в Сирии

МИД РФ сообщил, когда США уведомили Россию об авиаударе в Сирии

Американская сторона уведомила Россию о нанесении авиаудара на юге Сирии за несколько минут до пуска ракет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российское внешнеполитическое ведомство также осудило агрессию армии США в Сирийской Арабской Республике (САР). Как отметила спикер МИД Мария Захарова, Белому дому следует с уважением отнестись к суверенитету Сирии.

Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли несколько авиаударов по объектам иранских вооруженных формирований на границе с Ираком. По предварительным данным американских СМИ, в результате инцидента погибло несколько человек. Операцию провели по личному распоряжению президента США Джо Байдена в качестве ответа на серию нападений иранских военизированных формирований на базы и солдат международной коалиции в Ираке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #лавров #мид рф #авиаудар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров