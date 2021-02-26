МИД РФ сообщил, когда США уведомили Россию об авиаударе в Сирии

Американская сторона уведомила Россию о нанесении авиаудара на юге Сирии за несколько минут до пуска ракет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американская сторона уведомила Россию о нанесении авиаудара на юге Сирии за несколько минут до пуска ракет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российское внешнеполитическое ведомство также осудило агрессию армии США в Сирийской Арабской Республике (САР). Как отметила спикер МИД Мария Захарова, Белому дому следует с уважением отнестись к суверенитету Сирии.

Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли несколько авиаударов по объектам иранских вооруженных формирований на границе с Ираком. По предварительным данным американских СМИ, в результате инцидента погибло несколько человек. Операцию провели по личному распоряжению президента США Джо Байдена в качестве ответа на серию нападений иранских военизированных формирований на базы и солдат международной коалиции в Ираке.