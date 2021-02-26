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14:20   26 Февраля 2021
Происшествия

Причины возгорания в вагоне поезда "Невский экспресс" установит прокуратура

Причины возгорания в вагоне поезда "Невский экспресс" установит прокуратура

Пожар произошел в одном из вагонов поезда "Невский экспресс". Для установления точных причин ЧП была организована проверка.

По поручению Северо-Западной транспортной компании Санкт-Петербурга специалисты проверят соблюдение правил безопасности на железнодорожном транспорте. Во время возгорания одного из вагонов поезда "Невский экспресс", который следовал сообщением Санкт-Петербург — Москва, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. По имеющимся данным, разлива нефтепродуктов не произошло. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные причины случившегося.

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#пожар #прокуратура #поезд #Невский экспресс

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