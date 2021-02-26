Администрация президента РФ не видит угрозы соглашению по Карабаху

Москва не наблюдает угроз для дальнейшего действия трехстороннего соглашения по Карабаху из-за ситуации в Армении. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Москва не наблюдает угроз для дальнейшего действия трехстороннего соглашения по Карабаху из-за ситуации в Армении. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, обстановка в Ереване не сказывается на выполнении сторонами условий соглашения, подписанного между Арменией, Азербайджаном и Россией 10 ноября 2020 года. Соглашение установило режим прекращения огня в Нагорно-Карабахской Республике и прекратило новый виток армяно-азербайджанского конфликта.

"Несмотря на события в Армении, очень важно идти по пути имплементации договоренностей, которые были достигнуты", — заметил Песков.

В настоящее время в Ереване продолжаются протесты в связи с расколом между военным руководством Армении и действующим правительством. В четверг, 25 февраля, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался отправить в отставку руководителя Генштаба Армении за "попытку госпереворота". На стороне военных выступила оппозиция.