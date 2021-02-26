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14:16   26 Февраля 2021
Армия

Администрация президента РФ не видит угрозы соглашению по Карабаху

Администрация президента РФ не видит угрозы соглашению по Карабаху

Москва не наблюдает угроз для дальнейшего действия трехстороннего соглашения по Карабаху из-за ситуации в Армении. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, обстановка в Ереване не сказывается на выполнении сторонами условий соглашения, подписанного между Арменией, Азербайджаном и Россией 10 ноября 2020 года. Соглашение установило режим прекращения огня в Нагорно-Карабахской Республике и прекратило новый виток армяно-азербайджанского конфликта.

"Несмотря на события в Армении, очень важно идти по пути имплементации договоренностей, которые были достигнуты", — заметил Песков.

В настоящее время в Ереване продолжаются протесты в связи с расколом между военным руководством Армении и действующим правительством. В четверг, 25 февраля, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался отправить в отставку руководителя Генштаба Армении за "попытку госпереворота". На стороне военных выступила оппозиция.

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#песков #армения #карабах

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