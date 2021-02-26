Шойгу заявил о создании центров психологической работы в военных округах

Центры психологической работы появятся в военных округах и на Северном флоте. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Центры психологической работы появятся в военных округах и на Северном флоте. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил о необходимости создания центров психологической помощи в военных округах. Он подчеркнул, что впервые на психологическую службу будет возложена задача социалистического мониторинга в войсках.

"Следующий пункт повестки – создание региональных центров психологической работы для военных округов и Северного флота, давайте поговорим о роли и месте психологов во время войны", - отметил он.

Министр напомнил, что на заседании коллегии в октябре 2019 года было принято решение напрямую подчинить психологов командирам и реорганизовать психологическую службу по территориальному принципу.