СМИ узнали о четырех планах Германии по "Северному потоку — 2"

В немецком правительстве рассматривают четыре возможных плана действий по российскому трубопроводу "Северный поток — 2".

В немецком правительстве рассматривают четыре возможных плана действий по российскому трубопроводу "Северный поток — 2".

Американский президент Джо Байден готов обсуждать с Берлином дальнейшее будущее проекта, пишет Handelsblatt. В свою очередь власти Германии ищут способ удовлетворить требования Белого дома и рассматривают четыре варианта развития событий, сообщили источники издания.

Одним из таких вариантов является "механизм отключения" газопровода, однако он вызывает довольно много вопросов и отрицательно оценивается в Бундестаге. Второй схемой действий Берлин рассматривает приостановку строительства "Северного потока — 2", пока идут переговоры с Белым домом.

Третий сценарий, обсуждаемый в немецком правительстве, предусматривает ощутимый рост инвестиций в энергетический сектор Украины, говорится в статье. И четвертый — игнорирование всех критик и угроз по "СП-2" и доведение строительства до конца.