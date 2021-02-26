Что день грядущий нам готовит: народные приметы на 27 февраля

Почему нельзя стричь ногти, и что именно было принято дарить женщинам, принимавшим роды, рассказывает "Политика Сегодня".

В народе предпоследний день зимы именовали Бабьим. А вот православная церковь 27 февраля чтит память святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ. Вместе с братом Мефодием он перевел Евангелия с греческого на древнеславянский язык.

Именины 27 февраля отмечают только мужчины: Федор, Георгий, Константин, Михаил, Кирилл. Сны в ночь с 26 на 27 февраля считаются вещими. Поэтому утром нужно постараться вспомнить, что вам приснилось и заглянуть в сонник.

Обычаи

В старину 27 февраля люди выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег – утаптывали его. Верили, что так земля напитается влагой и это сделает почву более плодородной. А в некоторых регионах на поля вывозили удобрения.

Женщинам, принимающим роды, в Бабий день было принято дарить расписные пряники, вино, различные сладости и пироги. А все потому что существовало убеждение, что зажиточная и счастливая жизнь новорожденного связана не только с обилием в погребах и на столе, но и с обязательной щедростью и готовностью одаривать других.

Народные приметы

27 февраля в народе считали неудачным для лечения зубов. Также в этот день старались не стричь ногти и волосы, это, согласно поверью, могло привести к потере денег. А вот решать финансовые вопросы и тратить сбережения в Бабий день можно – считается, что купленные вещи прослужат долгие годы. Переводя на современный лад – завтра следует отложить походы по салонам красоты и к стоматологу, но обязательно выделить деньги на шопинг.

Погодные поверья

Люди верили, что если 27 февраля будет солнечный день, то и урожай будет обильный, а лето теплым. Наоборот, холодная погода была приметой ветреного и дождливого лета. При этом считалось, что скопление снега на полях является благоприятным "сигналом" природы, который сулит изобилие хлеба.