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13:48   26 Февраля 2021
Общество

Идею о введении сертификатов вакцинации оценили в Кремле

Идею о введении сертификатов вакцинации оценили в Кремле

Россия будет отслеживать процесс введения единых сертификатов о вакцинации в ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации. Говорить о реализации этой идеи в РФ пока преждевременно, считает Песков. Однако это важный вопрос, который необходимо проанализировать.

Никаких международных договоренностей относительно вакцинации еще не принято. В данном случае это процессы, происходящие внутри Евросоюза, подчеркнул представитель Кремля.

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#песков #вакцинация #сертификаты

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