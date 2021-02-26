Идею о введении сертификатов вакцинации оценили в Кремле

Россия будет отслеживать процесс введения единых сертификатов о вакцинации в ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия будет отслеживать процесс введения единых сертификатов о вакцинации в ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации. Говорить о реализации этой идеи в РФ пока преждевременно, считает Песков. Однако это важный вопрос, который необходимо проанализировать.

Никаких международных договоренностей относительно вакцинации еще не принято. В данном случае это процессы, происходящие внутри Евросоюза, подчеркнул представитель Кремля.