Собянин оценил готовность Москвы к новым вызовам пандемии коронавируса

Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и при необходимости готова к новым вызовам, заявил мэр города Сергей Собянин.

Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и при необходимости готова к новым вызовам, заявил мэр города Сергей Собянин.

Значительная часть столицы все еще живет в ощутимых ограничениях в связи с коронавирусной инфекцией, обратил внимание Собянин. Однако теперь жители города знают, как уберечься от заболевания, а врачи уже разработали методики лечения, уточнил градоначальник.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в столице в декабре 2020 года. Первые прививки от коронавируса получили представители социальных профессий и люди из группы риска, сейчас процедура доступна любому желающему без медицинских противопоказаний.