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13:36   26 Февраля 2021
Политика

Москва, Баку и Ереван обсудят ситуацию в НКР 27 февраля

Москва, Баку и Ереван обсудят ситуацию в НКР 27 февраля

Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении для переговоров по ситуации в Карабахе состоится 27 февраля.

Стороны подтвердили участие в предстоящем обсуждении, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук. Это будет третье по счету заседание рабочей группы, запланированное в Москве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев усомнился, что Армения примет участие во встрече. Он заявил, что, если Ереван захочет перенести переговоры, это будет объяснимо с учетом сложившейся обстановки внутри страны.

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